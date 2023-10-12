Созин: в матче с Камеруном России нужен настоящий капитан, а не условный Хлусевич

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о капитане сборной России предстоящем матче со сборной Камеруна.

«Сборной России в матче с Камеруном нужен настоящий капитан, а не условный Хлусевич или Сутормин. Я не имею ничего против Хлусевича или Сутормина — они хорошие игроки, и это просто пример. Но как можно назначать их капитанами сборной? Это же не то, это все понимают. Нужен капитан, за которым пойдут люди, который является лидером по своей сути, по своему характеру. И является им уже какое-то время. Это важно, и важно не только для игроков, но и для болельщиков», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Товарищеская игра между сборными России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Встречу примет «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

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