Эшли Коул и Джон О'Ши войдут в тренерский штаб Руни в «Бирмингеме»

Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул и экс-игрок сборной Ирландии Джон О'Ши войдут в тренерский штаб нового главного тренера «Бирмингем Сити» Уэйна Руни.

«Уэйну Руни будут помогать Эшли Коул и Джон О'Ши — его бывшие партнёры по сборной Англии и «Манчестер Юнайтед». Также к команде присоединятся Карл Робинсон и Пит Шаттлворт, которые помогали Руни в «Ди-Си Юнайтед», — сказано в заявлении «Бирмингема» в официальном аккаунте клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 11 октября, английский клуб официально объявил, что Руни стал новым главным тренером команды.

В данный момент «Бирмингем Сити» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков за 11 матчей. Следующую игру в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведёт 21 октября, когда встретится с «Мидлсбро» на выезде.