Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эшли Коул и Джон О'Ши войдут в тренерский штаб Руни в «Бирмингеме»

Эшли Коул и Джон О'Ши войдут в тренерский штаб Руни в «Бирмингеме»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул и экс-игрок сборной Ирландии Джон О'Ши войдут в тренерский штаб нового главного тренера «Бирмингем Сити» Уэйна Руни.

«Уэйну Руни будут помогать Эшли Коул и Джон О'Ши — его бывшие партнёры по сборной Англии и «Манчестер Юнайтед». Также к команде присоединятся Карл Робинсон и Пит Шаттлворт, которые помогали Руни в «Ди-Си Юнайтед», — сказано в заявлении «Бирмингема» в официальном аккаунте клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 11 октября, английский клуб официально объявил, что Руни стал новым главным тренером команды.

В данный момент «Бирмингем Сити» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков за 11 матчей. Следующую игру в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведёт 21 октября, когда встретится с «Мидлсбро» на выезде.

Материалы по теме
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни возглавил «Бирмингем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android