Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни возглавил «Бирмингем»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и главный тренер «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни возглавил «Бирмингем Сити», выступающий в Чемпионшипе.

Напомним, Руни покинул пост главного тренера американского «Ди-Си Юнайтед» только в начале октября. Ранее сообщалось, что зарплата Уэйна в «Бирмингеме» будет в три раза больше, чем у предыдущего наставника команды Джона Юстаса. Контракт с английским специалистом заключен на три с половиной года.

По состоянию на сегодняшний день «Бирмингем Сити» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 11 проведённых встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведёт 21 октября, когда сыграет с «Мидлсбро» на выезде.

37-летний Уэйн Руни широко известен своими выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Карьеру тренера англичанин начал в 2019 году.