Станислав Черчесов ответил, следит ли за Мирославом Ромащенко в «Ахмате»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, следит ли он за своим бывшим помощником Мирославом Ромащенко в «Ахмате».

«Следим за ним, результаты знаем. Я могу быть необъективным. Его может оценить только клуб, в котором он работает. Мы 15 лет работали вместе. Желаю ему всего-всего. Благословил его — вперёд. Надеемся, что сезон будет удачным. Это непросто, потому что Премьер-лига», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Ромащенко был назначен главным тренером «Ахмата» минувшим летом. За 11 туров Российской Премьер-Лиги команда из Грозного набрала 12 очков и на текущий момент находится на 11-й строчке в турнирной таблицы.