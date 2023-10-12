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Испания — Шотландия. Прямая трансляция
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«Реал» хочет продлить контракт с Вальверде, установив сумму отступных в размере € 1 млрд

«Реал» хочет продлить контракт с Вальверде, установив сумму отступных в размере € 1 млрд
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Руководство мадридского «Реала» намерено продлить трудовое соглашение с полузащитником Федерико Вальверде с повышением его заработной платы и установление суммы отступных за игрока в размере € 1 млрд. Об этом сообщает Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководство мадридского клуба опасается интереса игроком со стороны английских и саудовских клубов, которые уже проявляли его минувшим летом. В связи с этим «Реал» решил начать более активную работу над новым трудовым соглашением уругвайца.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «сливочных» Вальверде принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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