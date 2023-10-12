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Квинси Промес: пришёл на матч с Камеруном, чтобы поддержать сборную России

Квинси Промес: пришёл на матч с Камеруном, чтобы поддержать сборную России
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Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему решил посетить товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

«Ожидания от матча? Я просто хочу увидеть хороший футбол. Я пришел, чтобы поддержать сборную России», — сказал Промес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В эти минуты проходит товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч с Камеруном станет для сборной России первым на октябрьских учебно-тренировочных сборах. В понедельник, 16 октября, национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

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