Лопетеги — о своём будущем: мои предпочтения очевидны — это английская Премьер-лига

Бывший тренер мадридского «Реала» и «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги поделился мыслями относительно того, где бы он хотел продолжить свою тренерскую карьеру.

«Посмотрим, что произойдёт. Вы сами знаете, что на нашей работе неизвестно, что случится завтра. Но если вы спросите меня о том, каковы мои предпочтения, то мой ответ очевиден — это, конечно же, английская Премьер-лига.

Я очень рад быть здесь. Мне многое нравится в Вулверхэмптоне, и я очень люблю этот город и его жителей. Мы с женой пытаемся с пользой проводить наше свободное время. Мы хотим лучше узнать культуру Англии, а также интересуемся её историей. Мы побывали во многих городах и будем продолжать это делать», — приводит слова Лопетеги BBC.

Напомним, Лопетеги был уволен из «Вулверхэмптона» минувшим летом, за несколько дней до старта сезона АПЛ.