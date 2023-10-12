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Хулен Лопетеги предложил «Наполи» свои услуги главного тренера в случае отставки Гарсии

Хулен Лопетеги готов возглавить «Наполи» в случае отставки Руди Гарсии, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Лопетеги сам предложил свои услуги неаполитанцам, тогда как президент клуба Аурелио Де Лаурентис склоняется к назначению Антонио Конте.

Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Вулверхэмптон». Под руководством Лопетеги клуб в сезоне-2022/2023 занял 13-е место с 41 очком.

Также Лопетеги возглавлял за свою профессиональную карьеру «Реал» Мадрид, «Севилью», «Порту» и сборную Испании.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне 2023 года. В нынешнем сезоне «Наполи» после восьми туров занимает пятое место с 14 очками. В воскресенье, 8 октября, команда на своём стадионе проиграла «Фиорентине» (1:3). Гарсии дали три матча на исправление ситуации.

Главным претендентом на смену Гарсии называют Антонио Конте. Однако сам итальянец сообщил, что в ближайшее время он не планирует возвращаться к работе.