Судья Федотов рассказал о неназначенном пенальти в ворота России в матче с Камеруном

Экс-арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов оценил работу бригады арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом из Саудовской Аравии в товарищеском матче сборной России со сборной Камеруна (1:0).

«Слабый судья. Не то что главный слабый — там скорее помощники. Было много положений «вне игры», которых не было, а они фиксировались, и наоборот. В Саудовской Аравии судейство очень слабое. Единственный плюс, что это арбитры ФИФА, которых прислали на игру.

Почему не дали пенальти на 70-й минуте в эпизоде с Миранчуком? Арбитр остался на линии штрафной площади, когда ему следовало идти за нападающим и защитником, которые двигались к линии ворот. Игрок сборной России, не играя в мяч, совершает фол по неосторожности, применяет руки, оттягивает футболку, тем самым задерживая игрока. Следовало назначить 11-метровый удар.

Не знаю, почему VAR не вмешался и что объяснил арбитр. VAR не может вмешиваться в те ситуации, когда арбитр объясняет, что он видел контакт и задержку. В данной ситуации я не видел, чтобы арбитр что-то проговаривал или делал. Он оказался на линии с защитником и нападающим, и, скорее всего, не видел самого контакта. Если арбитр не сказал, что был контакт и для него это не нарушение, VAR обязан был вмешаться», – приводит слова Федотова Metaratings.