Тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался о важности замен в матче с Шотландией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Шотландии (2:0).

«Прежде всего огромное спасибо болельщикам и городу Севилья за такую впечатляющую поддержку. В первом тайме мы работали очень интенсивно, но нам хотелось внести изменения, чтобы максимально использовать пространство, которое мы начали создавать. В итоге мы получили выгоду – не только от гола и результативной передачи двух вышедших на замену, но и от всей команды.

Шотландия умело применяет стандартные положения, включая дальние забросы с аутов. Они создавали шансы. Но мы изучали, были подготовлены и знали, что, если на забьём быстро, нам придётся просто продолжать давить и давить», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.