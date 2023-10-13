Источник: Эрик тен Хаг не нравится игрокам «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Брэзил поделился информацией из раздевалки «красных дьяволов».

«Это то, что я слышал от игрока «МЮ», который рассказал об этом человеку, которого я очень хорошо знаю. Он сказал, что игроки не принимают тренера. Он им вообще не нравится. По общему мнению, они возмущены тем, как он обошёлся с Роналду, и они также говорят, что Санчо − отличный парень, который работает не покладая рук», — приводит слова Брэзила talkSPORT.

7 октября завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». «Манчестер Юнайтед» сумел дожать своего соперника — 2:1.

В текущем чемпионате «Манчестер Юнайтед» идёт на десятой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми туров.