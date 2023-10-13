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Эрлинг Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии

Эрлинг Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии
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12 октября состоялся матч 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 между Кипром и Норвегией. Встреча завершилась победой норвежцев со счётом 4:0.

В составе национальной команды Норвегии дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд. Теперь на его счету 27 голов в 27 матчах за национальную команду.

Таким образом, Холанд вышел на второе место в списке бомбардиров сборной, обойдя Эйнара Гундерсена (26). Рекордсменом является Йерген Юве — 33.

Сборная Норвегии набрала 10 очков после шести сыгранных матчей квалификации Евро-2024. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице группы А.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи. Ранее Холанд защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Зальцбурга», «Мольде» и «Брюне».

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