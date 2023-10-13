Малафеев — о Сафонове: в некоторых моментах матча с Камеруном Матвей мог сыграть иначе

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру вратаря «Краснодара» и национальной команды Матвея Сафонова в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Что касается Сафонова, не говорил бы, что он однозначно первый номер сборной. Конечно, Матвей — очень сильный голкипер, но в некоторых моментах, как мне кажется, он мог играть немного иначе. В любом случае он сыграл «на ноль», — приводит слова Малафеева Metaratings.

В прошедшем накануне матче сборная России одержала победу с минимальным счётом благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. 24-летний Сафонов играет за сборную России с 2021 года и провёл в её составе 11 матчей, в которых пропустил восемь мячей. Шесть игр голкипер «Краснодара» отыграл «на ноль».