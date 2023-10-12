Матвей Сафонов: я хотел бы играть все матчи в сборной России

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что хотел бы играть за российскую национальную команду, как можно чаще.

«Я думаю, что это лучше у тренеров спрашивать. Хотел бы с ними сыграть? Я бы хотел играть все матчи, потому что сидеть и смотреть со скамейке менее интересно, чем играть. Но я понимаю, что сезон в самом разгаре, у нас ответственные матчи в сезоне, Кубок. Наверное, тренерский штаб примет самое оптимальное решение для футболистов», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).