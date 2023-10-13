Игрок «Шахтёра», который не вернулся на Украину, может перейти в «Звезду» из Петербурга

Полузащитник «Шахтёра» Александр Распутько, который не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии, может продолжить карьеру в «Звезде» из Санкт-Петербурга, информирует главный редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов в своих соцстеях.

Согласно сведениям источника, Распутько очень хотели видеть в «Звезде», ведь в тренерский штаб этой команды до недавнего времени входил чемпион Украины в составе «Шахтёра» Геннадий Зубов, который в своё время провёл 29 матчей за сборную Украины. Специалист покинул «Звезду» минувшим летом.

Источник также подтвердил, что Распутько находится на территории России.

Ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему не доплачивают.