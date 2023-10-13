Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Макарова: Денис счастлив в «Динамо»

Представитель Макарова: Денис счастлив в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы хавбека «Динамо» Дениса Макарова, заявил, что его клиент счастлив в московском клубе.

«Вопросы по здоровью — решаемые, они должны быть закрыты в самое ближайшее время. Денис обсудил эту ситуацию с Марцелом Личкой в ходе личной встречи. У них состоялся продуктивный дружественный разговор. Обсудили перспективы и пришли к полному взаимопониманию. У Дениса есть желание работать на пределе возможностей и помогать «Динамо» достигать результатов. Макаров счастлив в «Динамо». Сыграет ли Макаров в ближайшем туре с «Локомотивом»? Я не врач и не тренер. Если вопросов по здоровью не будет, надеемся, Денис появится в составе», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Макаров провёл девять матчей за «Динамо» в РПЛ и забил три гола.

Материалы по теме
Гурцкая — об отстранении Макарова: Денис не поздоровался с тренером и говорил о Карраскале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android