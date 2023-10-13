Представитель Макарова: Денис счастлив в «Динамо»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы хавбека «Динамо» Дениса Макарова, заявил, что его клиент счастлив в московском клубе.

«Вопросы по здоровью — решаемые, они должны быть закрыты в самое ближайшее время. Денис обсудил эту ситуацию с Марцелом Личкой в ходе личной встречи. У них состоялся продуктивный дружественный разговор. Обсудили перспективы и пришли к полному взаимопониманию. У Дениса есть желание работать на пределе возможностей и помогать «Динамо» достигать результатов. Макаров счастлив в «Динамо». Сыграет ли Макаров в ближайшем туре с «Локомотивом»? Я не врач и не тренер. Если вопросов по здоровью не будет, надеемся, Денис появится в составе», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Макаров провёл девять матчей за «Динамо» в РПЛ и забил три гола.