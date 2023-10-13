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Экс-тренер пропавшего из «Шахтёра» игрока Зубов: про таких говорят — рабочая лошадка

Экс-тренер пропавшего из «Шахтёра» игрока Зубов: про таких говорят — рабочая лошадка
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Бывший футболист и тренер «Шахтёра» Геннадий Зубов, входящий в штаб санкт-петербургской «Звезды», рассказал о полузащитнике Александре Распутько, пропавшем из расположения клуба.

«Мы с Распутько работали в академии «Шахтёра», когда я возглавлял команду U16. Выигрывали вместе чемпионат Украины по своему возрасту, международный турнир в Турции. Александр — молодой футболист, один из самых талантливых игроков Украины по своему возрасту. Играет в опорной зоне, отбирает, вступает в единоборства. Про таких говорят: рабочие лошадки. В том смысле, что выполняет большой объём черновой работы, которую взглядом непрофессионала не увидишь. А профессионал — обязательно оценит», — сказал Зубов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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