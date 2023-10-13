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В «Звезде» отреагировали на слухи о возможном переходе игрока, пропавшего из «Шахтёра»

В «Звезде» отреагировали на слухи о возможном переходе игрока, пропавшего из «Шахтёра»
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Бывший футболист и тренер «Шахтёра» Геннадий Зубов, работавший с полузащитником Александром Распутько в академии донецкого клуба, прокомментировал информацию о том, что футболист может оказаться в санкт-петербургской «Звезде». Сейчас Зубов входит в штаб этой команды.

«Я его в Петербурге не видел и с ним не общался. Пришёл с тренировки — открыл интернет, узнал последние слухи. Мне и самому было бы интересно с Сашей пообщаться — это же мой воспитанник. Но я его пока не видел, поэтому на данный момент мне сказать нечего», — сказал Зубов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему не доплачивают.

Позже стало известно, что Распутько может перейти в «Звезду» из Санкт-Петербурга.

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