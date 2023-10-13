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Осипенко покинул расположение сборной России и не сыграет с Кенией

Осипенко покинул расположение сборной России и не сыграет с Кенией
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко по медицинским причинам покинул расположение сборной России. Осипенко не примет участия в предстоящем 16 октября матче российской сборной с командой Кении, сообщается на сайте РФС.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинским и тренерским штабами сборной России было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», — приводит слова старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба РФС.

Матч со сборной Кении состоится в понедельник, 16 октября. Встреча пройдёт в Анталье (Турция).

В четверг, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Россия одержала победу со счётом 1:0. Максим Осипенко провёл на поле все 90 минут.

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