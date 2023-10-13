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Клубы РПЛ тратят на обеспечение судейства 500 млн рублей за сезон

Клубы РПЛ тратят на обеспечение судейства 500 млн рублей за сезон
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Клубы РПЛ каждый сезон тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В эту сумму входят гонорары арбитров, обслуживание VAR и логистика. Получается, что один клуб лиги тратит на судейство чуть больше 31 млн рублей.

Напомним, последние пять сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становился «Зенит». Сине-бело-голубые находятся в одном шаге от повторения достижения «Спартака», который в 90-е годы взял шесть чемпионств подряд. Однако в сезоне-2023/2024 «Зенит» пока занимает лишь третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 20 очков в 11 матчах. На первом месте идёт «Краснодар», в активе которого 27 очков.

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