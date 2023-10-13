Клубы РПЛ открыто «воюют» с боссом судей. Мажич подмял систему и расправился с ЭСК

Вы могли не заметить, но в российском футболе разгорелся и продолжает гореть мощный скандал. Напомним контекст: в матче 10-го тура РПЛ «Ростов» ― «Урал» был назначен максимально спорный пенальти в ворота гостей. После матча Виктор Гончаренко показательно устроил сеанс молчания на флеше и пресс-конференции, а президент «Урала» Григорий Иванов предложил «утопить» судейскую бригаду Галимова.

Через несколько дней после матча выступил глава РПЛ Александр Алаев. И просто разнёс ЭСК (экспертно-судейскую комиссию РФС):

— Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин. — Прим. «Чемпионата») через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа. Тем не менее не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

Александр Алаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем временем у клубов РПЛ копятся претензии и к судейству, и к работе главы департамента судейства РФС Милорада Мажича. Мы поговорили с источниками в клубах и лиге и узнали, в чём конкретно заключается недовольство.

РПЛ полностью оплачивает судейство, но не имеет на него вообще никакого влияния

Судейство в российском футболе сейчас полностью подчиняется РФС. За арбитров отвечают Мажич и Павел Каманцев (председатель судейского комитета и ЭСК). Оба получают зарплату в РФС. По нашей информации, зарплата Мажича по контракту составляет около € 420 тыс. в год. Для сравнения, предыдущий иностранный глава департамента судейства Виктор Кашшаи получал € 230 тыс. в год.

Но при этом работу судей полностью оплачивают клубы РПЛ. По нашей информации, в сумме за сезон на арбитров уходит 500 млн рублей. То есть каждый клуб отстёгивает на судейство чуть больше 31 млн рублей. Сюда входят гонорары для арбитров, оплата VAR и логистика (перелёты, гостиницы, питание).

Милорад Мажич Фото: rfs.ru

По словам наших источников, в клубах РПЛ удивлены, что при этом у них нет влияния ни на назначение судей, ни на разбор ошибок, ни на что-либо другое. Как минимум клубы, по нашей информации, считают логичным просить о встрече с Мажичем. От серба хотят услышать объяснения и ответа на вопрос, куда двигается судейство в РПЛ.

Мажич не только сам отказывается от общения с клубами, но и запретил вообще любую открытость

В своём комментарии после игры «Ростов» ― «Урал» Александр Алаев сказал про Мажича следующее.

Александр Алаев президент РПЛ «Мы хотели встречи с Мажичем, да, но уже сколько времени прошло: июль, август, сентябрь и октябрь. Почти четыре месяца. По своей работе я часто касался вопроса судейства и сейчас вижу, что Мажичу в РФС создали все условия для работы. Честно, даже не вспомню, у кого [из его предшественников] этих полномочий было больше. Есть ли хоть какая‑то дата? К сожалению, конкретной даты нет. Судейством у нас полностью занимается РФС. Уверен, если бы такой диалог состоялся, удалось бы избежать многих конфликтных ситуаций. Однако, к моему большому сожалению, человек выбрал другой формат взаимоотношений. Это его право».

И у Мажича, по словам наших источников, действительно огромный карт-бланш практически на любые действия и решения касательно работы российских судей. Например, по нашей информации, серб запретил арбитрам давать вообще какие-либо комментарии о своей работе.

А ещё помните, как раньше РФС публиковал видео переговоров судей во время важных матчей? Можете забыть. По нашей информации, Мажич запретил и это. Наши источники в судейских кругах рассказывают: «Мажичу вообще всё равно на мнение клубов. Все решения полностью на нём, и он не собирается ни с кем советоваться или что-то обсуждать. Именно поэтому он не хочет встречаться с клубами для подробного общения».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале РФС в YouTube.

Мажич полностью пересобрал ЭСК: сократил состав, а сам орган стал чаще защищать судей

Вы же знаете, что такое ЭСК? Если вдруг нет, поясним: экспертно-судейская комиссия РФС — это орган, который постфактум разбирает работу судей после обращений клубов и выносит вердикт, допустил арбитр ошибку в спорном эпизоде или нет.

Как ЭСК работал до того, как Мажич стал главным? В состав комиссии входили девять человек с правом голоса: инспектор УЕФА Николай Левников, руководитель судей РПЛ Николай Иванов, руководитель департамента инспектирования Сергей Фурса, инспекторы РПЛ Александр Гвардис, Эдуард Малый и Сергей Зуев, а также Равшан Ирматов и сам Мажич в качестве экспертов. Десятым членом ЭСК был глава департамента судейства Павел Каманцев, но голосовать он не мог. При такой конфигурации за ту или иную позицию по спорному моменту всегда формировалось большинство — благодаря нечётному количеству голосовавших. При этом ошибки судей признавались довольно часто.

Что изменилось после прихода Мажича? Состав ЭСК сократился: теперь в комиссию входят сам Мажич, Иванов, Имратов и новичок — Джюнейт Чакыр, который, по словам наших собеседников, является давним другом Милорада. После изменений ЭСК, во-первых, утратила нечётное количество голосующих, а во-вторых, резко снизилось количество ошибок, которые признаются комиссией. Из 52 спорных эпизодов неправильные решения были найдены только в шести.

Как говорят наши источники, теперь споры и обсуждения во время заседаний — очень редкая история. «Почти все решения комиссии принимаются единогласно всеми четырьмя членами ЭСК, а главное слово — за Мажичем», — говорит один из источников «Чемпионата».

Получается, что с текущим договором РПЛ в вопросе судейства полностью зависима от РФС. Хотя в тех же Ла Лиге, Серии А или АПЛ судейские организации независимы. Судя по поведению Мажича, он меняться не собирается, а значит, и разворот к клубам вряд ли возможен. Только если ему про это не скажет Александр Дюков, который после игры с Камеруном уже заявил, что какой-то диалог между Алаевым и РФС по судейству будет установлен. Ведь после выступления главы РПЛ очевидно, что не отдельные руководители клубов недовольны судейством и Мажичем. Им недовольны все в лиге.