Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии, прежде чем возглавить «Бирмингем»

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни рассказал об отвергнутом предложении о работе из Саудовской Аравии.

«Для себя я чувствовал, что моё развитие, мой путь — другой. Я думаю, что для меня самого, во-первых, вернуться в английский футбол — это здорово. Это то, что я хотел сделать.

В течение последних четырёх-шести недель у меня были возможности и в других клубах, но после разговора с «Бирмингемом» это решение далось мне очень легко. Я хочу быть успешным, видно, что этот клуб хочет быть успешным, и всё, о чём мы говорили, было очень похоже», — приводит слова Руни Reuters.

Напомним, в среду, 11 октября, английский клуб официально объявил, что Руни стал новым главным тренером команды.

В данный момент «Бирмингем Сити» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков за 11 матчей. Следующую игру в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведёт 21 октября, когда встретится с «Мидлсбро» на выезде.