Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни объяснил своё решение возглавить «Бирмингем».

«Очевидно, я поехал в США за опытом и для дальнейшего развития, но когда появилась возможность присоединиться к «Бирмингему», я был очень рад этому. Я был взволнован и счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого. «Бирмингем» — огромный клуб, и мне ясно, каковы амбиции владельцев и как клуб хочет двигаться вперёд. Это огромная история, которая может оставить след в футболе. Я хочу быть частью попытки вернуть успех этому футбольному клубу», — приводит слова Руни Goal.

По состоянию на сегодняшний день «Бирмингем Сити» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 11 проведённых встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведёт 21 октября, когда сыграет с «Мидлсбро» на выезде.

37-летний Уэйн Руни широко известен своими выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Карьеру тренера англичанин начал в 2019 году.