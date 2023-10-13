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Стала известна зарплата Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС

Стала известна зарплата Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС
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Милорад Мажич зарабатывает около € 420 тыс. в год на посту главы департамента судейства РФС. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Для сравнения, предыдущий иностранный глава департамента судейства Виктор Кашшаи получал € 230 тыс. в год», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, последние пять сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становился «Зенит». Сине-бело-голубые находятся в одном шаге от повторения достижения «Спартака», который в 90-е годы взял шесть чемпионств подряд. Однако в сезоне-2023/2024 «Зенит» пока занимает лишь третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 20 очков в 11 матчах. На первом месте идёт «Краснодар», в активе которого 27 очков.

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