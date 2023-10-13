Осипенко: это не товарищеская игра. Рубились и мы, и Камерун

Защитник сборной России Максим Осипенко высказался об итогах товарищеского матча со сборной Камеруна (1:0).

«Какие впечатления от игры? Вообще — класс. Впечатления только положительные. Наверное, это самый сильный соперник за последнее время. Я немного играл международных матчей, запомнились словенцы на выезде — это моя вторая игра за сборную, мы выиграли 2:1, мне тогда показалось, что это очень сильный соперник. Камерун — хорошая, классная команда, это видно по тому, как обращаются с мячом.

Камерун играл в полную силу? Да, конечно. Это было видно, когда они проигрывали, — побежали вперёд. По-моему, никакой товарищеской игры и не было — и они рубились, и мы. Дали зрителю эмоции.

Ощущения от антуража? Потрясающие. Гимн, полные трибуны — это мечта футболиста, который хочет играть за сборную и почувствовать всё это на себе. Счастлив, что сыграл за сборную дома в такой потрясающей атмосфере.

Камерун потехничнее всех, с кем мы до этого играли. Хотя, если честно, кроме Венсана Абубакара, я вообще никого из соперников не знаю. Но в целом ребята понравились.

Кто сильнее — Азия или Африка? Мы с африканцами только одну игру сыграли. Но так, если посмотреть, там есть много сильных сборных — Кот-Д`Ивуар, Сенегал… В каждой сборной есть сильные ребята», — приводит слова Осипенко «РБ Спорт».