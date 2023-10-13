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Харин: играть при 20 тысячах болельщиков очень круто. В РПЛ нам этого не хватает

Харин: играть при 20 тысячах болельщиков очень круто. В РПЛ нам этого не хватает
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Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче со сборной Камеруна (1:0), отдельно отметив большое число болельщиков, собравшихся на матче, в отличие от игр в Российской Премьер-Лиге.

«Рад, что собралось столько людей на трибунах в матче с Камеруном. Очень круто играть при 20 тысячах болельщиков, в РПЛ нам этого не хватает. Давно такого не ощущал», — приводит слова Харина Metaratings.

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 сентября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.

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