Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджан уверенно обыграл Эстонию в матче 7-го тура отбора к Евро-2024

Азербайджан уверенно обыграл Эстонию в матче 7-го тура отбора к Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы F встретились сборные Эстонии и Азербайджана. Команды играли на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. Азербайджан одержал уверенную победу над Эстонией со счётом 2:0.

В самом начале встречи, на девятой минуте, Турал Байрамов с передачи Элвина Джафаргулиева открыл счёт в матче, выведя Азербайджан вперёд. В самой концовке первого тайма, на 45+4-й минуте, в ворота эстонцев был назначен пенальти. Рамиль Шейдаев уверенно реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество гостей. До конца матча больше голов забито не было.

Таким образом, после пяти туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Азербайджана набрала четыре очка и занимает четвёртое место в группе F. В свою очередь, Эстония расположилась на последнем месте в группе, проведя шесть игр, в которых заработала лишь одно очко.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 7-й тур
13 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Эстония
Окончен
0 : 2
Азербайджан
0:1 Байрамов – 9'     0:2 Шейдаев – 45+4'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android