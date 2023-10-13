Игрок «Ромы» Залевски делал ставку на то, что получит жёлтую в игре с «Салернитаной»

В минувшем сезоне чемпионата Италии полузащитник «Ромы» Никола Залевски делал ставку на то, что он получит жёлтую карточку в матче с «Салернитаной» (2:2). Об этом сообщает Calciomercato.

Римский клуб играл с «Салернитаной» в матче 36-го тура Серии А сезона-2022/2023. На 90+4-й минуте этой встречи Залевски получил жёлтую карточку.

По информации источника, мать 21-летнего футболиста просила итальянского журналиста Фабрицио Корону, ранее сообщившего, что игроки сборной Италии Тонали и Дзаньоло принимали участие в нелегальных ставках, не раскрывать СМИ, что её сын также занимался этой деятельностью.

Напомним, вчера, 12 октября, Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии для того, чтобы принять участие в допросе по данному делу.