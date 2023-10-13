Источник: полузащитник «Ромы» подозревается в совершении нелегальных ставок

Полузащитник «Ромы» Никола Залевски может стать ещё одним футболистом Серии А, которому будут предъявлены обвинения в совершении ставок на спортивные матчи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, журналист Фабрицио Корона, ранее сообщивший, что обладает доказательствами, подтверждающими, что итальянские футболисты Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Николо Фаджоли играли на ставках, сегодня, 13 октября, заявил на своём сайте, что Залевски является ещё одним игроком, совершавшим ставки на спортивные события на нелегальных платформах.

Напомним, вчера, 12 октября, Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии для того, чтобы принять участие в допросе по данному делу.