Португалия — Словакия: Роналду забил гол с пенальти, сделав счёт 2:0

В эти минуты идёт матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Португалии и Словакии. Игра проходит в Порту на стадионе «Драгау». На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте Леау навесил с левого фланга в штрафную площадь, игрок сборной Словакии Вавро не стал убирать руки, в итоге в одну из них попал мяч, в результате чего в ворота Дубравки был назначен пенальти, который уверенно реализовал Криштиану Роналду.

Ранее, на 18-й минуте встречи, счёт в матче открыл нападающий португальской сборной Гонсалу Рамуш.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 18 очков и занимает первое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей национальная команда Словакии заработала 13 очков и располагается на второй строчке.

В сентябре сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024. Матч проходил в Словакии и завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.