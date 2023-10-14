Александр Соболев отреагировал на вызов в сборную всего лишь двух игроков «Спартака»

Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал тот факт, что на октябрьские товарищеские матчи сборной были вызваны лишь два игрока красно-белых — сам Соболев и капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«В сборной всего двое спартаковцев, раньше было лучшее время для игроков красно-белых? Да, было. Но, наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было семь наших, сейчас только двое. Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе. Как быстро мне удаётся переключиться с клуба на сборную? В первый день. Всегда так происходит», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 сентября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.