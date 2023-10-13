Александр Соболев рассказал, как отличаются требования в «Спартаке» и сборной России

Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, в чём заключаются различия в тренировочном процессе в национальной команде и в клубе.

«Сильно ли отличаются требования в «Спартаке» и сборной, подготовка? Отличия будут и есть в любой команде, у любого тренера. Но не скажу, что отличается сильно. Самое главное — самоотдача, работа. Понятно, что есть отличающиеся нюансы и в тактике», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 сентября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.