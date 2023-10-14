Андрей Шевченко назвал свой самый ценный гол в карьере

Бывший футболист сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о самом важном голе в карьере.

«Мой гол в финале Лиги чемпионов в 2003 году в серии послематчевых пенальти. Я знал, что мой удар будет решающим. И пусть тот гол в ворота Буффона не входит ни в какую статистику, именно он был главным в моей карьере, ведь мы выиграли Лигу чемпионов и я реализовал свою мечту», — приводит слова Шевченко ITASportPress.

В финале Лиги чемпионов сезона-2002/2003 встречались «Ювентус» и «Милан». Основное время матча завершилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались миланские футболисты — 3:2.

Во время своей игровой карьеры Шевченко выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», лондонский «Челси» и «Милан». Больше всего матчей он провёл за итальянский коллектив — 322.

Андрей Шевченко работал главным тренером украинской сборной с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда провела 52 матча. Также Шевченко возглавлял итальянский «Дженоа» с ноября 2021 по январь 2022 года.