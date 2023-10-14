Роналду после 30 лет забил за сборную больше, чем кто угодно из 192 стран в любом возрасте

Звёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче с национальной командой Словакии (3:2). Таким образом, Роналду забил уже 73-й гол на международном уровне после 30 лет. 73 гола — отметка которую не удавалось покорить никому из футболистов из 192 стран в любом возрасте, сообщает автор журналист The Athletic Уилл Джинс в соцсети X (ранее Twitter)

Среди этих сборных есть Германия, Франция, Италия, Англия, Испания, Нидерланды, Швеция, Хорватия, Дания, Уругвай, Колумбия, Чили, Мексика, США, Египет, Гана и прочие 176 стран.

После семи туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 21 очко и занимает первое место в группе J. При этом команда Роберто Мартинеса уже не опустится ниже второго места, дающего прямую путёвку на турнир.