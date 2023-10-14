Квалификационный раунд Евро-2024, 14 октября: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 14 октября, пройдёт семь встреч в рамках 7-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

14 октября, расписание матчей игрового дня:

16:00 мск. Северная Ирландия — Сан-Марино;

16:00 мск. Украина — Северная Македония;

19:00 мск. Болгария — Литва;

19:00 мск. Словения — Финляндия;

21:45 мск. Венгрия — Сербия;

21:45 мск. Дания — Казахстан;

21:45 мск. Италия — Мальта.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.