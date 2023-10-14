Квалификационный раунд Евро-2024, 14 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 14 октября, пройдёт семь встреч в рамках 7-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
14 октября, расписание матчей игрового дня:
16:00 мск. Северная Ирландия — Сан-Марино;
16:00 мск. Украина — Северная Македония;
19:00 мск. Болгария — Литва;
19:00 мск. Словения — Финляндия;
21:45 мск. Венгрия — Сербия;
21:45 мск. Дания — Казахстан;
21:45 мск. Италия — Мальта.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.