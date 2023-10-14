«Я совсем не понимаю этого». Саутгейт — об освистывании Хендерсона болельщиками Англии

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт отреагировал на освистывание полузащитника команды Джордана Хендерсона болельщиками сборной.

«Я совсем не понимаю этого. Он является игроком, проведшим 79 матчей за сборную Англии. Его преданность делу и то, что он сделал для Англии, исключительно. Его роль на поле и за его пределами феноменально важна», — приводит слова Саутгейта журналист Низар Кинселла в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, болельщики сборной Англии освистали Хендерсона, когда его заменили в товарищеском матче со сборной Австралии. Встреча прошла вчера, 13 октября, и завершилась победой англичан со счётом 1:0.

Хендерсон отказался от АПЛ, чтобы перейти в Саудовскую профессиональную лигу и присоединиться к Стивену Джеррарду в «Аль-Иттифаке». И это несмотря на его ранее принципиальную позицию в отношении прав ЛГБТКИА+ и то, что он носит радужные повязки. В Саудовской Аравии данная тема категорически запрещена.