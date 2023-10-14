Экс-игрок «Спартака» Ари: обвинения в адрес Абаскаля — абсолютно неправильный подход!

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари поделился мнением о текущей форме красно-белых и отметил, что результаты команды — далеко не только проблема главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

«Обвинения в адрес Абаскаля — абсолютно неправильный подход! Я не согласен. Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время.

Результаты команды — далеко не только его проблема. Атмосферу создают ещё и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать, как стать лучше, биться, быть друг за друга», — приводит слова Ари Sport24.

В данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции РПЛ, у него сейчас 17 очков в 11 играх.