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Экс-игрок «Спартака» Ари: обвинения в адрес Абаскаля — абсолютно неправильный подход!

Экс-игрок «Спартака» Ари: обвинения в адрес Абаскаля — абсолютно неправильный подход!
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Бывший нападающий московского «Спартака» Ари поделился мнением о текущей форме красно-белых и отметил, что результаты команды — далеко не только проблема главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

«Обвинения в адрес Абаскаля — абсолютно неправильный подход! Я не согласен. Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время.

Результаты команды — далеко не только его проблема. Атмосферу создают ещё и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать, как стать лучше, биться, быть друг за друга», — приводит слова Ари Sport24.

В данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции РПЛ, у него сейчас 17 очков в 11 играх.

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