Агент Лунёва: в «Байере» спрашивают про Андрея, я скидывал им нарезку его сейвов

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, высказался о возможности возвращения футболиста в немецкий «Байер».

«Очень интересно посмотреть, как «Карабах» сыграет против «Байера» на выезде в Леверкузене в конце октября. Лидеры группы, плюс Андрей будет играть против своей бывшей команды. «Фармацевты» в новом сезоне показывают невероятные результаты, очень много голов забивают. Матч с «Байером» — настоящее испытание.

Про Лунёва в Леверкузене не забывают. Симон Рольфес (управляющий директор «Байера». — Прим. «Чемпионата») спрашивает про Андрея, я ему скидывал нарезку его сейвов. Есть ли шанс, что Андрей вернётся в Бундеслигу? Все предложения должны поступать в клуб. У Андрея контракт с «Карабахом». Говорить о каких-то предложениях сейчас некорректно, все мысли только о «Карабахе».

Надо выходить из группы Лиги Европы. Это будет большой успех для азербайджанского футбола. Андрей хочет помочь клубу добиться высоких результатов», — приводит слова Смирнова Legalbet.