Агент Лунёва: Андрею в Баку легче, чем в Леверкузене

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, рассказал, что его клиент быстро адаптировался в новой команде благодаря общению на русском языке.

«Всё ли устраивает Андрея в Азербайджане? Баку – очень развитый и красивый город, великолепная набережная, потрясающая кухня. Там есть всё для комфортной жизни. В него вкладывают деньги, строится много зданий, в том числе элитного жилья, как «Москва-Сити» в России.

Андрею в Баку легче, чем в Леверкузене. Основное, конечно, язык. Он спокойно может общаться на русском языке. Все его понимают: тренерский штаб, игроки. Очень комфортно в команде, когда общаешься на родном языке, а не на немецком или английском. Благодаря этому легче адаптироваться.

С кем из команды Андрей больше общается? Со всеми хорошие отношения. Как обычно, наверное, с вратарями много коммуникации. Они время проводят больше, вместе на тренировках работают. На базе Андрей в одном номере живёт с вратарём Амином Рамазановым, воспитанником московского «Локомотива», — приводит слова Смирнова Legalbet.

Напомним, Лунёв является трёхкратным чемпионом России в составе петербуржского «Зенита». Голкипер перешёл в «Байер» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. Россиянин лишь трижды сыграл за немецкий клуб во всех турнирах. Этим летом Лунёв покинул «Байер» на правах свободного агента и подписал соглашение с «Карабахом».