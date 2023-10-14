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Глебов: Карпин сказал, что Кузяев подсушился? Может, во Франции кушать нечего

Глебов: Карпин сказал, что Кузяев подсушился? Может, во Франции кушать нечего
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Полузащитник и капитан «Ростова», игрок сборной России Данил Глебов высказался о полузащитнике французского «Гавра» Далере Кузяеве и об игроке итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Миранчук и Кузяев? Видно, что ребята физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что он хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось.

Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть, кушать меньше стал (смеётся). Может, там кушать нечего», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча состоится на поле турецкого отеля.

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