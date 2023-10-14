Дуглас Сантос: пять лет подряд «Зенит» был чемпионом, лидерство «Краснодара» вызов для нас

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ситуацию в Российской Премьер-Лиге, а также рассказал, как сине-бело-голубые относятся к тому факту, что «Зенит» отстаёт от «Краснодара» на семь очков.

«Это новая для нас ситуация, пять лет подряд «Зенит» становился чемпионом. В этом году в чемпионате складывается по-другому. Это вызов для нас, сложный момент, который мы обязаны преодолеть.

Мы работаем каждый день, прибавляем, но пока не настолько, чтобы догнать по очкам «Краснодар». Однако мы движемся к этому и обязательно попробуем вернуться на место, где были все эти годы. Ситуация новая, и тем интереснее», — приводит слова Сантоса Metaratings.

Напомним, после первых 11 туров чемпионата «Зенит» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. У подопечных Сергея Семака 20 очков в активе. Возглавляет таблицу «Краснодар» — у «быков» 27 очков в 11 играх.