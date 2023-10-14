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Лепёхин: в Кении футбол более атлетичный, но тактически он всегда страдал

Лепёхин: в Кении футбол более атлетичный, но тактически он всегда страдал
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Футбольный эксперт Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче сборной России с командой Кении.

«Тяжело прогнозировать, в каком составе сборная выйдет на матч с Кенией. Я не думаю, что на эти встречи выпускается тот состав, который играл бы, если бы эти матчи были официальными.

Я ничего не знаю о сборной Кении. Понятно, что футбол там более атлетичный и физически люди лучше развиты. Но тактически там всегда футбол страдал. Просто мне не очень интересно смотреть игры, где команды борются не за результат и очки. Это касается не только футбола. Только статусные матчи и турниры вызывают у меня эмоции при просмотре – чемпионаты мира, Европы, Олимпиада», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».

Матч между сборными России и Кении состоится в Анталье (Турция) в понедельник, 16 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

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