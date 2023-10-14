«Спартак» объявил о запуске женской команды

Со следующего сезона «Спартак» будет представлен в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России. Директором ЖФК станет Елена Терехова – легендарная футболистка сборной России, четырёхкратная чемпионка России и чемпионка США.

«Со следующего года «Спартак» будет выступать в Суперлиге. Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесёт женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание», – заявил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Отметим, на официальный телеграм-канал команды в момент запуска было подписано более 15 тысяч красно-белых болельщиков. Это превышает аудиторию любого другого клуба Суперлиги.