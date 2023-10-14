Мостовой: Дзюба ещё года три поиграет, РПЛ — лига пешеходов

Бывший полузащитник «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как долго нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сможет играть на высоком уровне в Российской Премьер-Лиге.

«Дзюба бережётся в начале сезона. Ему уже тяжеловато все 30 игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он ещё прибавит. До скольки лет Артём сможет играть? Года три ещё поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл за железнодорожников девять матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. «Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в РПЛ, имея в своём активе 19 очков в 11 играх.