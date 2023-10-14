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Сергей Ребров оценил перспективы Мудрика

Сергей Ребров оценил перспективы Мудрика
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением об игре нападающего «Челси» Михаила Мудрика. Он считает, что у Михаила всё впереди. Ребров заявил, что футболист очень много работает на тренировках.

«Сколько лет Михаилу Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Я считаю, что шаг за шагом он старается играть лучше, а когда ты играешь в «Челси», это очень важно. Вы спрашиваете у меня, какие перспективы в сборной Украины у игрока, который уже играет в «Челси». Считаю, у Михаила всё впереди, он очень много работает. Я не считаю, что сегодня была неудачная его игра. Он очень помогал команде», — приводит слова Реброва Sports.ru.

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Челси» восемь матчей во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года.

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