Петрушин — о Личке: сравнивать «Оренбург» и «Динамо» — это просто смешно

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин оценил вектор развития московского клуба.

«Думаю, действительно можно сказать, что в «Динамо» последовательно делают ставку на иностранных тренеров — Шварц, Йоканович, теперь Личка. Понятно, что тому же Личке нужно время на адаптацию. Работать в «Оренбурге» — это одно, а работать в московском «Динамо» — совсем другое. Разница есть, согласны? Совершенно разные цели и задачи. Сравнивать «Оренбург» и «Динамо» — это просто смешно», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков после 11 игр. В матче 12-го тура бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на выезде.