Вадим Евсеев: меня зовут туда, где проблемы, не приглашают в команды-лидеры

Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо» (2:1).

«Какие эмоции после игры? Мы пропустили и даже не успели расстроиться, как почти сразу забили, и эмоции уже были совсем другими. Доволен ли я сегодня содержанием игры? Всем доволен: погодой, содержанием, результатом.

Какая у меня цель в «Кубани»? Вы видите, на каком месте находится команда? Моя цель — поднять её выше. Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент «Кубань» располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 12 очков после 14 туров.