Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ребята думали о том, как забить второй мяч». Горлов — о поражении «Торпедо» от «Кубани»

«Ребята думали о том, как забить второй мяч». Горлов — о поражении «Торпедо» от «Кубани»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Артём Горлов высказался о матче 14-го тура Мелбет Первой Лиги с «Кубанью» (1:2).

«С чем связано, что пропустили второй гол сразу после того, как отыгрались? Такое редко бывает, на самом деле. Я тоже удивлён. Надо посмотреть, кто как располагался. С точки зрения психологии это можно объяснить только тем, что мы приехали за победой. Ничья по такой игре нас бы расстроила. Ребята уже думали о том, как забить второй мяч. Потеряли концентрацию, ошиблись. Реализация у «Кубани» была на высочайшем уровне. Хороший удар — и гол…

Как объяснить, что все три мяча были забиты в очень сжатый промежуток времени? Обе команды играли на победу. Так бывает в футболе. Думаю, тут нет никакой взаимосвязи», — приводит слова Горлова официальный сайт «Торпедо».

Материалы по теме
Первая лига: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android