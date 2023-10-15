«Ребята думали о том, как забить второй мяч». Горлов — о поражении «Торпедо» от «Кубани»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Артём Горлов высказался о матче 14-го тура Мелбет Первой Лиги с «Кубанью» (1:2).

«С чем связано, что пропустили второй гол сразу после того, как отыгрались? Такое редко бывает, на самом деле. Я тоже удивлён. Надо посмотреть, кто как располагался. С точки зрения психологии это можно объяснить только тем, что мы приехали за победой. Ничья по такой игре нас бы расстроила. Ребята уже думали о том, как забить второй мяч. Потеряли концентрацию, ошиблись. Реализация у «Кубани» была на высочайшем уровне. Хороший удар — и гол…

Как объяснить, что все три мяча были забиты в очень сжатый промежуток времени? Обе команды играли на победу. Так бывает в футболе. Думаю, тут нет никакой взаимосвязи», — приводит слова Горлова официальный сайт «Торпедо».