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Джассим предлагал более $ 6 млрд за покупку «МЮ»

Катарский шейх Джассим, желавший приобрести «Манчестер Юнайтед», вышел из переговоров по покупке клуба поскольку счёл нереалистичной оценку стоимости «МЮ», сделанную владельцами, сообщает ESPN со ссылкой на свой источник.

Предложение Джассима оценивается примерно в £ 5 млрд ($ 6,061 млрд). Источники сообщили ESPN, что владеющая клубом семья Глэйзеров оценивает стоимость «Манчестер Юнайтед» в более чем £ 6 млрд ($ 7,275 млрд). Текущая рыночная стоимость клуба составляет около £ 2,6 млрд ($ 3,2 млрд).

Шейх Джассим собирался приобрести 100% акций клуба, погасить долг в £ 969,6 млн ($ 1,176 млрд) и потратить £ 1,4 млрд ($ 1,7 млрд) на обновление принадлежащих клубу объектов, включая стадион «Олд Траффорд», и улучшение состава.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и его консорциум INEOS тоже хотят приобрести «Манчестер Юнайтед», но сначала намерены купить только 25% акций клуба за сумму около £ 1,5 млрд ($ 1,82 млрд).

Источники сообщили ESPN, что Глэйзеры также получили предложения о миноритарных инвестициях от ряда американских финансовых групп.