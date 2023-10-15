Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Атлетико» Витсель: в России пробовал себя в качестве диджея

Игрок «Атлетико» Витсель: в России пробовал себя в качестве диджея
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель рассказал о своих увлечениях вне футбольного поля.

«Я пробовал себя в качестве диджея. Но это было давно (смеётся). Когда я жил в России. Даже купил себе тарелки (специальное DJ-оборудование. — Прим. «Чемпионата»), но это всё осталось в прошлом», — приводит слова Витселя AS.

Напомним, в России Витсель на протяжении пяти лет играл за санкт-петербургский «Зенит». За это время бельгийский полузащитник принял участие в 180 матчах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами. В составе «Зенита» Витсель один раз становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок России и дважды завоёвывал Суперкубок России.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Игрок «Атлетико» Витсель: Азар — мой брат. Последние два года карьеры дорого обошлись ему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android