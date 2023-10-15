Игрок «Атлетико» Витсель: в России пробовал себя в качестве диджея

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель рассказал о своих увлечениях вне футбольного поля.

«Я пробовал себя в качестве диджея. Но это было давно (смеётся). Когда я жил в России. Даже купил себе тарелки (специальное DJ-оборудование. — Прим. «Чемпионата»), но это всё осталось в прошлом», — приводит слова Витселя AS.

Напомним, в России Витсель на протяжении пяти лет играл за санкт-петербургский «Зенит». За это время бельгийский полузащитник принял участие в 180 матчах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами. В составе «Зенита» Витсель один раз становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок России и дважды завоёвывал Суперкубок России.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.